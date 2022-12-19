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    13:58, 19 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик боксчи Виктор Коточигов Дубайда профессионал рингда ғалаба қозонди

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    ASTANA. Kazinform – Енгил вазндаги қозоғистонлик боксчи Виктор Коточигов (13-2, 5 КО) профессионал рингдаги навбатдаги жангини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Коточигов Дубайдаги (БАА) бокс оқшомида чиқиш қилди. У Танзания вакили Айзек Муши (6-3-1, 4 КО) билан жанг қилди. Учрашув кўпчилик ҳакамларнинг қарори билан қозоғистонликнинг ғалабаси билан якунланди.

    Коточигов учун бу 2021 йил мартидан бери биринчи жанг бўлди.
    Теглар:
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