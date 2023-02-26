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    09:35, 26 Феврал 2023 | GMT +6

    Қозоғистонлик боксчи «Странжа» кубоги финалига чиқди

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    ASTANА. Кazinform – Болгария пойтахти София шаҳрида ўтказилаётган «Странжа-2023» халқаро турнирининг чорак финалидаги қозоғистонлик Оразбек Асилқулов рақибини мағлуб этди, дея хабар беради Кazinform sports.kzга таяниб.

    Шу тариқа, Қозоғистон эркаклар терма жамоасидан фақат бир нафар спортчи Софияда бўлиб ўтаётган «Странжа» халқаро турнирининг финал босқичида иштирок этади.

    Ярим финалда 57 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Оразбек Асилқулов арманистонлик спортчи Артур Базеянни 3:2 ҳисобида енгди.


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