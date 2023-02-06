13:36, 06 Феврал 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчи нокаут эвазига ғалаба қозониб, жаҳон рейтингида курсаткичини оширди
ASTANA. Kazinform – Ванген-им-Алльгой (Германия) шаҳрида бўлиб ўтган бокс учрашувида муваффақиятли иштирок этган қозоғистонлик боксчи Виктор Темиров (3:0, 3 КО) Boxrec.com рейтингида курсаткичини оширди, деб хабар бермоқда Kazinform Sports.kzга таяниб.
Темиров босниялик Милош Яньянин (16-40, 13 КО) билан жанг қилди ва учинчи раундда техник нокаут билан ғалаба қозонди. Бу ғалаба қозоғистонлик боксчига BoxRec рейтингида 588 ўриндан 450 ўринга кўтарилиш имконини берди.
Виктор Темиров 2021 йилнинг июль ойидан бошлаб профессионал фаолият кўрсатмоқда. У узига «Қассоб» (Мясник) лақабини олган. Немис мухлислари эса 22 ёшли қозоғистонлик боксчини «ёш Головкин» деб аташди.
Фото: sports.kz