14:42, 30 Март 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчи 15 апрельда Лондонда чемпионлик камарини иккинчи марта ҳимоя қилади
NUR-SULTAN. Кazinform - МТК Global Boxing промоутерлик компанияси қозоғистонлик Султан Заурбекнинг (12-0, 8КО) иккинчи ўрта вазн тоифасида WBО йўналиши чемпиони бўлиш учун жанг ўтказишини расман эълон қилди, дея хабар беради Кazinform ВКонтакте ижтимоий тармоғидаги Қозоғистон профессионал бокси саҳифасига таяниб.
Қозоғистонлик боксчининг рақиби мальталик Хайтем Лаамуз (17-1, 7КО). Жанг 15 апрел куни Лондондаги York Hall аренасида бўлиб ўтади. Султан Заурбек 2021 йил июл ойида иккинчи марта WBО Еuropean чемпионлигини ҳимоя қилади.
«Султан Заурбек келаси ойда хавфли рақиби Хайтем Лаамузга қарши WBО Еuropean чемпиони унвонини ҳимоя қилади», — дейилади компания матбуот хизмати хабарида. ⠀
Эслатиб ўтамиз, Султан Заурбек 2021 йил декабр ойида британиялик боксчи Райан Уиллерни олтинчи раундда техник нокаутга учратиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қилган эди.