15:15, 16 Ноябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Бейбит Жукаев Япониядаги турнирнинг иккинчи босқичига чиқди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жукаев Япониянинг Кобе шаҳрида бўлиб ўтаёган «Челленжер» мусобақасининг биринчи даврасидан муваффақиятли ўтди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон теннис федерациясига таяниб.
Стартда қозоғистонлик маҳаллий теннисчи Ючи Сугитани ортда қолдирди - 4:6, 6:4, 6:4. Бейбит ўйинда 24 та эйс ташлади.
Жукаев иккинчи даврада турнирнинг биринчи ракеткаси австралиялик Кристофер О Коннеллга (дунёнинг 84-ракеткаси) қарши кортга чиқади.
Фото: ktf.kz