12:20, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик Амир Закиров Дубайда бўлиб ўтган WFADS жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди
ASTANА.Кazinform — Қозоғистонлик брейкинг жамоаси етакчиси Амир Закиров БААнинг Дубай шаҳрида бўлиб ўтган WFADS жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
B-boy Amir катталар мусобақасида финалга чиқди.
Ҳал қилувчи баҳсда Амир Закиров АҚШ вакили Мигель Росарио (b-boy Gravity) устидан ғалаба қозонди. Бронза медали россиялик спортчи Руслан Файзраҳмановга (b-boy Ruslan Footrockets) насиб этди.
Шуни таъкидлаш керакки, 2024 йилда Амир Закиров Франциянинг Париж шаҳрида бўлиб ўтган Олимпия ўйинларида иштирок этган. Қозоғистонлик спортчи 1/4 финалга чиқди ва умумий ҳисобда саккизинчи ўринни эгаллади.
