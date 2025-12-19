OZ
Тренд:
    13:26, 19 Декабрь 2025

    Қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирнинг ярим финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик Асилжан Аристанбекова ва Инкар Дуйсебай Анталия (Туркия) ITF W15 турнирининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга йўл олишди.

    теннис
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг 4-ракеткалари сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик жуфтлик чорак финалда венгриялик Мелинда Биро — австриялик Клаудия Гаспаровичга қарши ўз маҳоратларини намойиш этди.

    Асилжан ва Инкар рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмадилар ва уларни 6:1, 6:0 ҳисобида мағлуб этишди.

    Энди қозоғистонлик теннисчилар финалга чиқиш учун ушбу турнирнинг 1-ракеткалари, япониялик Нанари Катсуми — Ринко Мацуда жуфтлиги билан беллашадилар.

    Эслатиб ўтамиз, Асилжан Аристанбекова 1/16 финалда яккалик баҳсларида Н. Катсумига 4:6, 3:6 ҳисобида ютқазди.

    Эслатиб ўтамиз, уч нафар ёш қозоғистонлик теннисчи Австралия очиқ чемпионатида иштирок этади.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
