13:10, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Уч нафар ёш қозоғистонлик теннисчи Австралия очиқ чемпионатида иштирок этади
ASTANА. Кazinform – 24 январдан 1 февралгача Мельбурнда бўлиб ўтадиган Австралия очиқ чемпионати иштирокчилари рўйхати эълон қилинди.
Қозоғистонлик уч нафар ёш теннисчи асосий мусобақада иштирок этади.
ITF ўсмирлар рейтингида 24-ўриндаги Занғар Нурланули Австралия чемпионатида 10-ракетка сифатида рўйхатга олинган. Ўсмирлар ўртасида дунёда 60-ўринни эгаллаган Дамир Жалғасбай ва 94-ўринни эгаллаган Даниэль Тазабеков ҳам иштирок этади.
Занғар, Дамир ва Даниэль ўтган йили Дэвис кубоги ўсмирлар жамоавий чемпионатининг финал босқичида мамлакат шарафини ҳимоя қилишган. У ерда улар тўрт карра жаҳон чемпиони Францияни мағлуб этиб, 5-ўринни эгаллашди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда рақибини мағлуб этди.