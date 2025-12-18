OZ
    13:10, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Уч нафар ёш қозоғистонлик теннисчи Австралия очиқ чемпионатида иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – 24 январдан 1 февралгача Мельбурнда бўлиб ўтадиган Австралия очиқ чемпионати иштирокчилари рўйхати эълон қилинди.

    теннисчилар
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик уч нафар ёш теннисчи асосий мусобақада иштирок этади.

    ITF ўсмирлар рейтингида 24-ўриндаги Занғар Нурланули Австралия чемпионатида 10-ракетка сифатида рўйхатга олинган. Ўсмирлар ўртасида дунёда 60-ўринни эгаллаган Дамир Жалғасбай ва 94-ўринни эгаллаган Даниэль Тазабеков ҳам иштирок этади.

    Занғар, Дамир ва Даниэль ўтган йили Дэвис кубоги ўсмирлар жамоавий чемпионатининг финал босқичида мамлакат шарафини ҳимоя қилишган. У ерда улар тўрт карра жаҳон чемпиони Францияни мағлуб этиб, 5-ўринни эгаллашди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда рақибини мағлуб этди.

