18:15, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик теннисчи Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда рақибини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 845-ракеткаси Аружан Сағиндикова Нью-Деҳли (Ҳиндистон) ITF W35 турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи учрашувини ҳиндистонлик Рия Сачдевага қарши ўтказди.
Биринчи сетда Аружан 6:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди.
А. Сағиндиқова иккинчи сетда тезликни оширди - 6:1.
Ўйин 1 соат 4 дақиқада якунланди.
Аружан Сағиндиқованинг навбатдаги рақиби кейинроқ аниқланади.
