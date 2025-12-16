OZ
    Қозоғистонлик теннисчи Аружан Сағиндиқова Ҳиндистондаги турнирда рақибини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 845-ракеткаси Аружан Сағиндикова Нью-Деҳли (Ҳиндистон) ITF W35 турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Аружан Сағиндиқова
    Фото: sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи учрашувини ҳиндистонлик Рия Сачдевага қарши ўтказди.

    Биринчи сетда Аружан 6:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди.

    А. Сағиндиқова иккинчи сетда тезликни оширди - 6:1.

    Ўйин 1 соат 4 дақиқада якунланди.

    Аружан Сағиндиқованинг навбатдаги рақиби кейинроқ аниқланади.

    Эслатиб ўтамиз, 18 ёшли Амир Омарханов жаҳон рейтингида яна бир энг яхши натижага эришди.

