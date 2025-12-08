18 ёшли Амир Омарханов жаҳон рейтингида яна бир энг яхши натижага эришди
ASTANА. Кazinform — Профессионал теннисчилар ассоциацияси (АТP) янгиланган рейтингни эълон қилди.
Қозоғистонлик Александр Бублик — 11-ўринда, Александр Шевченко 95-ўринни сақлаб қолди.
Шунингдек, Дмитрий Попко (223), Тимофей Скатов (239), Бейбит Жуқаев (280) натижалари ўзгармаса, Денис Евсеев 371-ўриндан 370-ўринга кўтарилди.
18 ёшли Амир Омарханов ўтган ҳафта жаҳон рейтингида энг яхши натижасини қайд этиб, 1100-ўриндан 859-ўринга кўтарилди. Бу сафар у яна бир шахсий рекордни қайд этди ва бирданига 828-ўринга (+31) кўтарилди.
Григорий Ломакин 961-ўриндан 922-ўринга кўтарилди.
Аёллар ўртасидаги WТА рейтингида Елена Рибакина 5-ўринда қолди, Юлия Путинцева 72-ўриндан 71-ўринга кўтарилди ва Зарина Дияс 284-ўриндан 283-ўринга кўтарилди. Жибек Қуламбаева 334-ўриндан 340-ўринга тушиб кетди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи илк бор Майами турнирининг ярим финалига чиқди.