OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:35, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    18 ёшли Амир Омарханов жаҳон рейтингида яна бир энг яхши натижага эришди

    ASTANА. Кazinform — Профессионал теннисчилар ассоциацияси (АТP) янгиланган рейтингни эълон қилди.

    Амир Омарханов
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик Александр Бублик — 11-ўринда, Александр Шевченко 95-ўринни сақлаб қолди.

    Шунингдек, Дмитрий Попко (223), Тимофей Скатов (239), Бейбит Жуқаев (280) натижалари ўзгармаса, Денис Евсеев 371-ўриндан 370-ўринга кўтарилди.

    18 ёшли Амир Омарханов ўтган ҳафта жаҳон рейтингида энг яхши натижасини қайд этиб, 1100-ўриндан 859-ўринга кўтарилди. Бу сафар у яна бир шахсий рекордни қайд этди ва бирданига 828-ўринга (+31) кўтарилди.

    Григорий Ломакин 961-ўриндан 922-ўринга кўтарилди.

    Аёллар ўртасидаги WТА рейтингида Елена Рибакина 5-ўринда қолди, Юлия Путинцева 72-ўриндан 71-ўринга кўтарилди ва Зарина Дияс 284-ўриндан 283-ўринга кўтарилди. Жибек Қуламбаева 334-ўриндан 340-ўринга тушиб кетди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи илк бор Майами турнирининг ярим финалига чиқди.

    Теглар:
    Теннис Амир Омарханов Александр Бублик Александр Шевченко Юлия Путинцева Елена Рибакина Спорт Рейтинг
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!