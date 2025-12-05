Қозоғистонлик теннисчи илк бор Майами турнирининг ярим финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Майами (АҚШ)да 14 ёшгача бўлган ўйинчилар ўртасидаги нуфузли Eddie Herr турнирининг ярим финалчилари эълон қилинди.
Ақтўбе теннис мактаби вакили ва Team Kazakhstan академияси аъзоси Ахмади Мақанов қозоғистонлик ўсмирлар ўртасида илк бор ушбу турнирнинг ярим финалига чиқди.
Чорак финалда қозоғистонлик теннисчи турнирнинг 4-ракеткаси хитойлик Ванг Бошини 6:2, 7:6 (13:11) ҳисобида мағлуб этди.
Ахмади Мақанов финалга чиқиш учун венесуэлалик Мехис Игнасио билан беллашади.
Бошқа қозоғистонлик теннисчилар ҳам яхши натижаларни кўрсатишди. Саралаш ўйинларидан бошлаб Айим Қанағатова учинчи босқичга чиқди. Ансар Ниетқалиев чорак финалда рақибига қийин кечган ўйинда ютқазди.
Eddie Herr турнири ҳар йили ноябрь ойининг охири ва декабрь ойининг бошларида ўтказилади. Мусобақа яккалик, жуфтлик ва аралаш жуфтлик баҳсларида 12, 14, 16 ва 18 ёшдагилар учун ўтказилади. Мусобақа Ник Боллетьери теннис академияси кортларида ўн кунгача давом этади.
Ушбу турнирда минг яримга яқин ёш теннисчи иштирок этади. Илгари бу ерда Рожер Федерер, Мария Шарапова, Энди Роддик, Давид Налбандян, Анна Курникова, Марди Фиш, Ксавьере Маллис, Марсело Риос, Елена Янкович және Ана Иванович каби машҳур теннисчилар чиқиш қилишган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакия дунёнинг энг даромадли теннисчилари қаторида кирганлиги ҳақида ёзган эдик.