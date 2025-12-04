Елена Рибакина дунёдаги энг муваффақиятли теннисчилардан биридир
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 5-ракеткаси Елена Рибакина 2025 йилда 12,6 миллион доллар ишлаб топди.
Sportico порталининг маълумотларига кўра, шундан 4 миллион доллари ҳомийлик шартномаларидан тушган.
Е. Рибакина дунёдаги энг кўп маош олувчи теннисчилар орасида 9-ўринни эгаллади. Бу кўрсаткич бўйича дунёнинг 3-ракеткаси, америкалик Кори Гауфф (31 миллион доллар) етакчилик қилди.
Дунёнинг 1-ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко (30 миллион доллар) иккинчи ўринни, польшалик Ига Швентек (23,1 миллион доллар) учинчи ўринни эгалади.
Sportico маълумотларига кўра, 2025 йилда энг кўп маош олувчи теннисчилар қуйидагилар:
1. Кори Гауфф (АҚШ) - 31 миллион доллар (8 миллион бонус + 23 миллион шартнома);
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 30 миллион доллар (15 миллион + 15 миллион);
3. Ига Швентек (Польша) - 23,1 миллион доллар (10,1 миллион + 13 миллион);
5. Чжэн Циньвэнь (Хитой) - 20,6 миллион доллар (1,6 миллион + 19 миллион);
8. Мэдисон Киз (АҚШ) - 13,4 миллион доллар (4,4 миллион + 9 миллион);
9. Елена Рибакина (Қозоғистон) - 12,6 миллион доллар (8,6 миллион + 4 миллион);
10. Наоми Осака (Япония) - 12,5 миллион доллар (2,5 миллион + 10 миллион);
12. Аманда Анисимова (АҚШ) - 10,8 миллион доллар (7,3 миллион + 3,5 миллион);
13. Жессика Пегула (АҚШ) - 10,5 миллион доллар (5,5 миллион + 5 миллион);
14. Винус Уильямс (АҚШ) – 10,2 миллион доллар (219 минг + 10 миллион).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Бублик эйслар сони бўйича дунёнинг энг яхши бешлигига кирганини ёзган эдик.