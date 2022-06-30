21:32, 30 Июн 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Александр Недовесов Уимблдоннинг биринчи босқичидан муваффақиятли ўтди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи покистонлик Айсам Қуреши билан бирга Уимблдоннинг биринчи босқичида Жеймс Дакворт (Австралия)/Маркос Хирон (АҚШ) жуфтлиги билан баҳслашди, дея хабар беради Kazinform ҚТФ матбуот хизматига таяниб.
Учрашув деярли икки ярим соат давом этди. Биринчи сетда Недовесов ва Қурешининг қўли баланд келди – 6:3, иккинчи сетда тай-брейкга келиб, омад Дакворт ва Хиронга кулиб боқди (7:6). Ўйинда ҳисоб тенглашди, аммо учинчи сетда Қозоғистон-Покистон жуфтлиги рақибларини осонгина 6:1 ҳисобида мағлуб этди, тўртинчи сетда эса баҳсга нуқта қўйди – 6:2. Александр ва Айсам жуфтлик баҳсларининг иккинчи босқичига чиқишди.
Иккинчи босқичда Недовесов/Куреши Рафаэль Матос (Бразилия)/Давид Вега-Эрнандес (Испания) жуфтлиги билан ўйнайди.