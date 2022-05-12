12:55, 12 Мумкин 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Александр Недовесов Хорватиядаги турнирни муваффақиятли бошлади
NUR-SULTAN.Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Александр Недовесов Хорватия пойтахти Загребдаги турнирнинг жуфтлик баҳсларини бошлади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Қозоғистонлик теннисчи покистонлик Айсам-ул-Ҳақ Қурейши билан жуфтлик ҳосил қилиб, чили-бразилиялик Мигель Фернандо Перейра – Габриэль Ровери-Сидней жуфтлиги устидан ишончли ғалаба қозонди.
Бир соату тўққиз дақиқа давом этган учрашув икки сетда Недовесов ва Қурейшининг умумий 6:3, 6:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Учрашув давомида Недовесов жуфтлиги учта шарни ҳавога оширди, учта қўш хатога йўл қўйди ва олти очко ютди ҳамда бешта геймда ғалаба қозонди.
Учрашув гил турнирнинг 1/8 финал босқичида бўлиб ўтди.