10:38, 23 Август 2025 | GMT +5
Иордания Подшоҳи давлат ташрифи билан Қозоғистонга келади
ASTANA.Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Токаевнинг таклифига биноан Иордания Подшоҳи Абдулла II бин Ал-Ҳусайн 26-27 август кунлари расмий ташриф билан Қозоғистонда бўлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Астанага ташриф давомида Қозоғистон-Иордания ҳамкорлигини савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳаларда янада мустаҳкамлаш бўйича олий даражадаги музокаралар ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Иорданияга мол, қўй гўшти ва тирик ҳолдаги қорамол гўшти экспорт қилади.