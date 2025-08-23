OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:38, 23 Август 2025 | GMT +5

    Иордания Подшоҳи давлат ташрифи билан Қозоғистонга келади

    ASTANA.Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Токаевнинг таклифига биноан Иордания Подшоҳи Абдулла II бин Ал-Ҳусайн 26-27 август кунлари расмий ташриф билан Қозоғистонда бўлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Астанага ташриф давомида Қозоғистон-Иордания ҳамкорлигини савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳаларда янада мустаҳкамлаш бўйича олий даражадаги музокаралар ўтказилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Иорданияга мол, қўй гўшти ва тирик ҳолдаги қорамол гўшти экспорт қилади.

     

