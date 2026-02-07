Қозоғистондан қайси давлатлар энг кўп ўсимлик ёғини сотиб олади
ASTANA. Kazinform – Мойли экинларнинг асосий майдонлари Шимолий Қозоғистон, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Шарқий Қозоғистон вилоятлари ва Абай вилоятида жойлашган. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистоннинг мойли уруғлар саноати жадал ривожланмоқда. Бунга мойли уруғлар майдонларининг кенгайиши, қайта ишлаш ҳажмининг ошиши ва экспорт салоҳиятининг ортиши ёрдам бермоқда.
Ўтган йили мойли уруғлар майдони 3,9 миллион гектарга ошди, бу 2024 йилга нисбатан 37,7% ёки 1,1 миллион гектарга кўп. Шундан кунгабоқар майдони 38,4% ёки 491,1 минг гектарга кенгайди.
Мойли уруғлар етиштириладиган асосий майдонлар Шимолий Қозоғистон, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Шарқий Қозоғистон вилоятлари ва Абай вилоятида жойлашган.
Вилоят ҳокимиятлари маълумотларига кўра, 2025 йилда 4,8 миллион тонна мойли уруғлар йиғиб олинди (2024 йилда 3,3 миллион тонна), жумладан, 2,3 миллион тонна кунгабоқар (2024 йилда 1,8 миллион тонна).
Қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш қуввати йилига 5 миллион тоннадан ошади. Ўтган йил натижаларига кўра, 888,8 минг тонна ўсимлик ёғи ишлаб чиқарилди, бу 2024 йилга (757,1 минг тонна) нисбатан 17,4 фоизга кўп. Шундан кунгабоқар ёғи ишлаб чиқариш 757,2 минг тоннани ташкил этди, бу 2024 йилга нисбатан 17,5% га кўп.
2025 йилнинг 11 ойида ўсимлик ёғи экспорти 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 34,6 фоизга ошди.
Асосий харидорлар қаторига Ўзбекистон (умумий ҳажмнинг 46%), Хитой Халқ Республикаси (33,7%), Тожикистон (13,1%), Афғонистон (4,3%), Туркманистон (1,8%) ва бошқа давлатлар киради.
Қозоғистон кунгабоқар ёғи экспорт қилувчи дунёдаги энг яхши 10 та давлат орасида 8-ўринни эгаллайди ва шунингдек, Европа Иттифоқига кунгабоқар уни экспорт қилувчи энг яхши 3 та давлат қаторига киради.