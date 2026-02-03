Qozogʻistondan 5,8 million tonna gʻalla eksport qilindi
ASTANA. Kazinform – “Qozogʻiston temir yoʻli” milliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, 2025-yil sentyabr oyidan 2026-yil 31-yanvargacha 5,8 million tonna gʻalla eksport qilingan.
Qozogʻiston mintaqadagi asosiy gʻalla yetkazib beruvchilardan biri sifatidagi mavqeini saqlab qolish bilan birga, eksport salohiyatini mustahkamlamoqda va yetkazib berish geografiyasini kengaytirmoqda.
“Qozogʻiston temir yoʻli“ milliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, 2025-yil sentyabr oyidan 2026-yil 31-yanvargacha 5,8 million tonna gʻalla eksport qilingan. Bu oʻtgan marketing yilining mos davriga (4,8 million tonna) nisbatan 1 million tonnaga koʻp.
Yetkazib berishning asosiy oʻsishi Markaziy va Janubiy Osiyoning anʼanaviy bozorlari bilan bogʻliq.
“Oʻzbekistonga gʻalla eksporti 49 foizga oʻsib, 1 813 ming tonnadan 2 702 ming tonnaga yetdi. Qirgʻizistonga yetkazib berish hajmi 1,7 baravarga, yaʼni 95 ming tonnadan 163 ming tonnagacha oshdi. Afgʻonistonga eksport 1,9 baravarga, yaʼni 216 ming tonnadan 416 ming tonnagacha oshdi”, — deyiladi Qishloq xoʻjaligi vazirligi bayonotida.