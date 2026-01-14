Қозоғистонда заргарлик буюмлари экспорти 7,3 бараварга ошди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда заргарлик саноати давлат кўмаги туфайли жадал ривожланмоқда, деб хабар беради ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизмати.
Бозор динамикаси
Масалан, 2025 йилнинг дастлабки 10 ойида заргарлик буюмлари бозорида ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 41,3 фоизга ўсиб, 4,1 миллион долларга етди. Импорт 39,6 фоизга ўсиб, 174,7 миллион долларга етди. Экспорт 7,3 бараварга ўсиб, 54,5 миллион долларга етди. Ички истеъмол 3,2 фоизга ўсиб, 124,3 миллион долларга етди.
Саноатни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари
Бунинг сабаби, 2016 йилдан бери мамлакатда заргарлик компаниялари учун йилига 300 кг гача олтин сотиш учун квота белгиланган. Тозаланган олтин асосан Қозоғистон Миллий банкига сотилади. 2025 йилда бу кўрсаткич тахминан 74 тоннани ташкил этган. “Тау-Кен Алтын” ушбу механизмни гранулаларда тозаланган олтин сотиш орқали ҳам амалга оширади.
Бундан ташқари, 2023 йил январь ойи бошидан бери Қозоғистонда квота бўйича фаолият юритаётган заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчилари томонидан олтин сотиб олишга қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ундирилмаган. Ушбу имкониятдан фойдаланган ҳолда заргарлик буюмлари ишлаб чиқарувчилари 2025 йилда ҚҚСсиз 38 кг олтин сотиб олишди, бу 2024 йилдаги 34,3 кг дан 10,7% га кўп.
“Астана МИЗ”нинг устувор фаолияти қаторига қимматбаҳо металлар ва тошлардан ясалган заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш киради.
Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг кумуш заргарлик буюмлари учун синов камераларига белгилар қўйиш талаби ҳам олиб ташланди.
Қозоғистонда жами 4542 та заргарлик буюмлари савдогари рўйхатдан ўтган, улардан 445 таси ишлаб чиқарувчилардир.
—Шуни эслатиб ўтиш жоизки, Қозоғистонда заргарлик буюмлари савдоси "Қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар тўғрисида"ги қонун билан тартибга солинади, — дейилади хабарда.
