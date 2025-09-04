Қозоғистонда ёз ойларида 5000 дан ортиқ ўсмир расман ишга жойлашди
ASTANА. Кazinform — 2025 йил май ойида Enbek.kz электрон меҳнат биржаси платформасида вояга етмаганларни ишга жойлаштириш учун “Менинг ёзги таътилим” махсус бўлими ташкил этилди. Таътил даврида 14 ёшдан 18 ёшгача бўлган жами 5,4 минг қозоғистонлик иш билан таъминланди.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, жами ёз ойларида 16-18 ёшли ёшлар 13,6 мингта, 14-15 ёшдаги ўсмирларнинг ота-оналари томонидан 356 та шахсий кабинет очилган, шундан 112 нафари 129 та резюмени жойлаштирган.
Бундан ташқари, Қозоғистон Республикаси Меҳнат кодексига кўра, 14 ёшдан бошлаб расмий ишларга фақат соғлиққа зарар етказмайдиган ва ўқишга халақит бермайдиган ҳамда дарсдан ташқари вақтларда бажариладиган ишлар учун рухсат этилади.
Бу талабларга жавоб берадиган 80 га яқин касблар, жумладан, тарбиячи ёрдамчиси, дўконда сотувчи, фаррош-кир ювиш, SММ менежери, курьерлик ва бошқа хизматлар аниқланган. 1 сентябрь ҳолатига кўра, “Менинг ёзги таътилим” бўлимида 305 иш берувчидан 2,1 мингта шундай бўш иш ўринлари эълон қилинган.
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу бўш иш ўринлари бевосита иш берувчиларнинг ўзлари томонидан таклиф этилади. Шунинг учун, баъзи ҳудудларда бундай таклифлар мавжуд бўлмаслиги мумкин. Ушбу функция келажакда таътил даврида вояга етмаганларни ишга олиш учун ҳам мавжуд бўлади. Бунинг учун иш берувчи вакансияни эълон қилишда тегишли белги қўйиши керак.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил Қозоғистонда Ишчи касблари йили деб эълон қилинган эди. Биз меҳнат кишисини улуғлаш, унинг жамиятдаги мавқеини юксалтириш ташаббусининг ўртасидан ўтдик. Бундай қадам қўйишга мамлакат меҳнат бозорида ишчи кадрлар етишмаслиги сабаб бўлди. Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, ҳар йили 250 минг ёш меҳнат бозорига киради.