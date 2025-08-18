Қозоғистонда янги касб байрами расман белгиланди
ASTANA. Kazinform - Янги касб байрами — Қозоғистон Республикаси тадбиркорлар куни таъсис этилди, деб хабар беради Kazinform ҚР Иқтисодиёт вазирлигига таяниб.
Жорий йилдан бошлаб 29 октябрь расман касб байрами — Қозоғистонда Тадбиркорлар кунига айланди. ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг тегишли буйруғи 2025 йил 30 июлда имзоланган.
Санани танлаш муҳим тарихий воқеа билан боғлиқ: 2015 йил 29 октябрда Қозоғистон Республикасининг Тадбиркорлик кодекси қабул қилинди, унда тадбиркорлик, инвестициялар, рақобат ва давлат назорати соҳаларидаги асосий қонун ҳужжатлари бирлаштирилиб, бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича ягона давлат сиёсатининг асосий тамойиллари шакллантирилди.
Бугунги кунда мамлакатда 2 миллион 300 мингдан ортиқ тадбиркорлик субъекти рўйхатга олинган.
Тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Биргина йил бошидан буён 2 мингдан ортиқ лойиҳа 288 миллиард тенгега субсидияланган, 737 та лойиҳага 61 миллиард долларлик кафолатлар берилган. Тўққиз мингга яқин тадбиркор ўқитилди.
2025 йилда кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш учун 270 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратиш режалаштирилган. 12,6 фоиз ставка билан “Орлеу” имтиёзли кредитлаш дастури ҳам ишга туширилди. Кўмакнинг умумий миқдори 750 миллиард тенге бўлиб, шундан 300 миллиарди “Даму” маблағлари, 450 миллиарди банк ресурслари. 200 миллиард тенгега 400 га яқин лойиҳа молиялаштирилди.
Бизнес хабардорлигини ошириш мақсадида “Рақамли бизнес харитаси” лойиҳаси амалга оширилмоқда. 100 дан ортиқ қўллаб-қувватлаш чораларини ўз ичига олган реестр тасдиқланди. “Байтерек” холдингини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини ўз ичига олган «Bgov» ахборот тизимини «eGov Business» иловаси билан интеграциялаш якунланди, ундан 71 минг фойдаланувчи 2,3 миллион марта фойдаланди.