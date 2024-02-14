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    14:36, 14 Феврал 2024 | GMT +6

    Қозоғистонда яна тўртта етакчи хорижий университетларнинг филиаллари очилади

    студенты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда кучли хорижий университетларнинг 12 та филиали очилган. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек маълум қилди, дея хабар беради Kazinform.

    – Қозоғистонда кучли хорижий университетларнинг 12 та филиали очилган, биз улар ҳақида доимо гапирамиз. Бу йил яна 4 таси очилади. Биринчидан, жуда яхши янгилик, бу Гонконг шаҳрининг - City university of Hong Kong университети, жаҳон рейтингида 82-ўрин, Сатпаев университети асосидаги топ-100 талик рўйхатида”, – деди Саясат Нурбек.

    Шунингдек, вазирнинг сўзларига кўра, Алматида Пенсильвания университетининг филиали очилади.

    – Миллий аграр университети негизида машҳур Тошкент ирригация ва сув хўжалиги муҳандислари институти очилади. Шунингдек, Ленин номидаги Россия кимё-технология университети”, - дея қўшимча қилди Саясат Нурбек.

    Вазир Россияда Ал-Фаробий номидаги Қозоқ Миллий университетининг филиали очилаётганини ҳам қайд этди.

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    Олий таълим муассасалари ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги Ёшлар
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    Муҳаррир
    Ляззат Сейданова
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