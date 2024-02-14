Қозоғистонда яна тўртта етакчи хорижий университетларнинг филиаллари очилади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда кучли хорижий университетларнинг 12 та филиали очилган. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек маълум қилди, дея хабар беради Kazinform.
– Қозоғистонда кучли хорижий университетларнинг 12 та филиали очилган, биз улар ҳақида доимо гапирамиз. Бу йил яна 4 таси очилади. Биринчидан, жуда яхши янгилик, бу Гонконг шаҳрининг - City university of Hong Kong университети, жаҳон рейтингида 82-ўрин, Сатпаев университети асосидаги топ-100 талик рўйхатида”, – деди Саясат Нурбек.
Шунингдек, вазирнинг сўзларига кўра, Алматида Пенсильвания университетининг филиали очилади.
– Миллий аграр университети негизида машҳур Тошкент ирригация ва сув хўжалиги муҳандислари институти очилади. Шунингдек, Ленин номидаги Россия кимё-технология университети”, - дея қўшимча қилди Саясат Нурбек.
Вазир Россияда Ал-Фаробий номидаги Қозоқ Миллий университетининг филиали очилаётганини ҳам қайд этди.