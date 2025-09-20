OZ
Тренд:
    08:35, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда яқин уч кун ичида об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 20—22 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    об-ҳаво
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Яқин уч кун ичида мамлакатнинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво атмосфера фронтлари томонидан белгиланади. Улар туфайли айрим ҳудудларда ёмғир ва дўл ёғиши, момақалдироқ, кучли шамол бўрон бўлиши мумкин. 20 сентябрга ўтар кечаси Қозоғистоннинг жануби-шарқидаги тоғли ҳудудларда ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб республиканинг кўплаб ҳудудларида туман тушиши мумкин, — дейилади “Қазгидромет” РДК хабарида.

    Ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар ва тебранишлар кутилмайди, бироқ кечаси республиканинг шимолий ярмида 1-3 даража совуқ бўлиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, 19 сентябрь куни Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
