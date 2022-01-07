OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:13, 07 Январ 2022 | GMT +6

    Қозоғистонда темир йўл қатнови тўлиқ тикланди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform – 7 январ ҳолатига кўра, Қозоғистон темир йўли миллий компанияси линияси бўйича йўловчи ва юк поездлари қатнови тўлиқ тикланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    «Бунгача ёпиқ бўлган Мақат, Арал, Бейнеу, Манғистау, Сексеул бекатларидан йўловчилар поездлари ҳозирда қатнамоқда. Намойиш туфайли ёпиб қўйилган барча станциялар очилди. Ҳозирги вақтда туриб қолган барча поездлар манзилларига бормоқда», - дейилади компания матбуот хизмати хабарида.

    Теглар:
    Транспорт Коммуникация
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!