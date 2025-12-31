Қозоғистонда техник ва касб-ҳунар таълими соҳасида талабалар сони ошди
ASTANА. Кazinform – Мазкур соҳада 562 минг киши, жумладан, 266 минг киши ёки 47,3% аёллар таҳсил олмоқда. 2024-2025 ўқув йилига нисбатан талабалар сони 1 фоизга ошди.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, 2025-2065 ўқув йили бошида мамлакатда 706 та мустақил техник ва касб-ҳунар таълими ташкилотлари ва 35 та филиал фаолият юритган.
Умумий таҳсил олувчилар сонининг 73,4% асосий ўрта таълимда (9-синфдан кейин), 22,9% умумий ўрта таълимда, 3,7% касб-ҳунар таълимида ўқиган.
397 минг киши давлат таълим буюртмаси бўйича ўқийди, бу умумий таҳсил олувчилар сонининг 70,6% ни ташкил этади, яна 165,1 минг киши ёки талабаларнинг 29,4% пуллик асосда ўқийди.
Ўтган ўқув йилида битирувчилар сони 169,3 минг кишини ташкил этди, шундан 102,3 минг киши (60,4%) ишга жойлаштирилди ва 28,4 минг киши (16,8%) олий таълим муассасалари ва коллежларда ўқишни давом эттирди.
Техник ва касб-ҳунар таълими ташкилотларида 38 684 ўқитувчи ва 5170 ишлаб чиқариш бўйича мураббий ишлайди, аёллар улуши мос равишда 70,3% ва 47,8% ни ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда катта ёшдаги талабалар сони икки баравар ошди.