Қозоғистонда катта ёшдаги талабалар сони икки баравар ошди
ASTANА. Каzinform – 2025-2026 ўқув йили бошида Қозоғистон олий таълим муассасаларида 60 ёшдан ошган 96 киши таҳсил олмоқда. Бу аввалги ўқув йилига нисбатан икки баравар кўп, деб хабар беради Data Hub Теlegram-канали.
Маълумотларда таъкидланганидек, ушбу тоифага магистратура, докторантура ва резидентура дастурларида таҳсил олаётган талабалар кирмайди. Яъни, фақат бакалавр даражасида таҳсил олаётган талабалар.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, 60 ёшдан ошган талабалар сони 2009 йилдан бери энг юқори даражага етди. Айнан ўша йили ушбу ёш тоифаси расмий статистикада алоҳида кўрсаткич сифатида қайд этилган.
Ҳозирги 96 талабанинг учдан икки қисми ёки 63 киши Чимкент шаҳридаги хусусий олий таълим муассасаларида таҳсил олмоқда. Уларнинг аксарияти аёллар, яъни 41 талаба. Алматида ушбу ёш тоифасида 14 талаба рўйхатдан ўтган, улардан 12 нафари аёллар.
Шу билан бирга, 60 ёшдан ошган талабаларнинг улуши умумий талабалар сонининг атиги 0,01 фоизини ташкил қилади. Бироқ, 35 ёшдан ошган талабалар анча кўп. Мамлакат бўйлаб ушбу тоифада 22,8 минг киши таҳсил олади, бу олий таълим муассасаларидаги барча талабаларнинг 3,4 фоизига тенг.
35 ёшдан ошган талабалар сони бўйича ҳам Чимкент олдинда. У ерда 3,8 минг киши ёки шаҳардаги барча талабаларнинг 4,1 фоизи ушбу ёш тоифасига киради. Кейинги ўринда Алмати — 3,4 минг талаба (1,6 фоиз), Ғарбий Қозоғистон вилоятида эса 35 ёшдан ошган талабалар сони тахминан 3,3 мингни ташкил этади, бу ҳудуддаги барча талабаларнинг 12,3 фоизини ташкил қилади.
Экспертларнинг фикрига кўра, бу тенденция умр бўйи таълим олишконцепцияси аста-секин шаклланаётганини ва ҳатто катталар ҳаётида ҳам янги касбни эгаллашга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 88 мамлакатдан 30 000 дан ортиқ хорижий талабалар таҳсил олмоқда.