Қозоғистонда сув инфратузилмаси рақамлаштирилади
ASTANА. Кazinform — Сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш доирасида умумий узунлиги 968 километр бўлган 103 та суғориш каналини автоматлаштириш ишлари бошланди, бу мамлакатнинг жанубий ҳудудларидаги 65 минг гектар ерни суғоради. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Умумий узунлиги 1184 километр бўлган ва аллақачон реконструкция қилинган 270 та канал ҳам автоматлаштирилмоқда. Бундан ташқари, автоматлаштириш элементлари ва замонавий сув ўлчаш тизимларини жорий этишни ўз ичига олган суғориш каналларини реконструкция қилиш бўйича 264 та лойиҳа учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда.
— Вазирлик рақамли воситаларни бирлаштирган ҳолда сув ресурсларини бошқаришнинг кенг қамровли, кўп босқичли тизимини шакллантирмоқда. Ушбу ёндашув иқтисодиётнинг турли соҳаларининг барқарор ривожланишини таъминлайди, мамлакатнинг сув хавфсизлигини мустаҳкамлайди ва келажак авлодлар учун муҳим ресурсни сақлаб қолади, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Бугунги кунда вазирлик томонидан ишлаб чиқилган Сув ресурслари миллий ахборот тизими 22 минг сув ҳавзасини қамраб олади. Шу жумладан, 17 мингдан ортиқ дарё, 4 мингга яқин кўл ва гидротехника иншоотларининг 60 фоизи. Йил охирига бориб, 6 мингдан ортиқ каналларни рақамлаштириш ва гидротехника иншоотларининг қамровини 100% га етказиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, мамлакатнинг ягона сув баланси шакллантирилади. Бу сув хўжалиги ҳудудларини тақсимлашда ҳақиқий сув оқимини, сув омборларидаги сувни сақлаш ҳажмини ва сув истеъмоли даражасини таққослаш имконини беради. Гидротехника иншоотлари ва сув ҳавзаларининг хавфсизлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Космик мониторинг ва гидростанциялардан олинган маълумотлар интеграция қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон сув ресурсларини космосдан кузатиш тизимини жорий этишни муҳокама қилмоқда.