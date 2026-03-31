Қозоғистон ва Ўзбекистон сув ресурсларини космосдан кузатиш тизимини жорий этишни муҳокама қилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Қозоғистон ва Ўзбекистон космосни ўрганиш бўйича бир қатор қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда. Бу ҳақда «Space Technology Conference – 2026» тадбирида иштирок этган масъул идора вакиллари маълум қилдилар, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
“Биз Ўзбекистон билан кўп йиллардан бери яқиндан ҳамкорлик қилиб келамиз. Хусусан, Ерни масофадан зондлаш ва GISни ривожлантириш соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқдамиз. Бундан ташқари, “Ўзбеккосмос” мутахассислари Қозоғистондаги космик марказда амалиёт ўташди. Бундан ташқари, биз сув ресурсларини космосдан кузатиш бўйича ноёб лойиҳани муҳокама қилдик. Бу Қозоғистон, Ўзбекистон, Туркманистон ва Қирғизистон учун ҳам жуда муҳимдир. Агар биз кучларимизни бирлаштирсак, музликлар қанчалик тез эриб бораётганини ва қайси сув каналларини тозалаш кераклигини билиб оламиз. Чунки шўрланиш ва ботқоқланиш каби масалалар мавжуд. Шунга кўра, мен бугун ушбу ташаббусни кўтардим”, — деди ҚР Аэрокосмик қўмитаси раисининг ўринбосари Қуандик Шуленбаев Kazinform мухбирининг саволига жавоб берар экан.
Маърузачи ушбу лойиҳа ҳали муҳокама босқичида эканлигини таъкидлади. Агар Ўзбекистон томони бунга қизиқиш билдирса, унда Қозоғистон уни амалга ошириш учун барча саъй-ҳаракатларни бирлаштириш ниятида.
“Биз ҳали ҳам бу таклифни муҳокама қилмоқдамиз. Дастлаб, бу илмий лойиҳа бўлиши мумкин. Кейинчалик, биз уни тўлақонли платформа сифатида шакллантириш имкониятини кўриб чиқамиз”, - деди Қуандик Шуленбаев.
Kazinform мухбирига берган суҳбатида "Ўзбеккосмос" агентлигининг халқаро алоқалар бўлими бош мутахассиси Беҳруз Мирзаев агентлик ташкил этилганидан бери қозоғистонлик мутахассислар билан яқиндан ҳамкорлик қилиб келаётганини таъкидлади.
“Ўзбеккосмос” агентлиги ташкил этилганидан бери биз Қозоғистон билан жуда яқиндан ҳамкорлик қилиб келмоқдамиз. Бу бизнинг энг яқин қўшнимиз ва биродаримиз. Биз улардан кўп нарса ўргандик. Қозоғистон томонининг космик мониторинг тажрибасини ўргандик ва ўзимизда бир қатор муҳим дастурларни амалга оширдик. Шунингдек, биз ҳозирда Қозоғистон Туркий Давлатлар Ташкилоти доирасида ишлаб чиқаётган сунъий йўлдошни йиғиш ва учириш устида ишламоқдамиз. Ўз навбатида, биз ушбу сунъий йўлдош учун ҳаракатлантирувчи тизимни тайёрлашда ёрдам берамиз”, — дея хулоса қилди Беҳруз Мирзаев.
Эслатиб ўтамиз, конференция давомида 2027 йилда космосга учириладиган туркий давлатларнинг қўшма сунъий йўлдоши тақдимоти бўлиб ўтди.