Қозоғистонда олтин нархи ҳафта давомида қандай ўзгарган
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда олтин нархи ҳафта давомида бир неча марта ўзгариб турди, бироқ кейин пасайди. Ҳозирда бир грамм олтин 61 017 тенгега сотилмоқда.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, бугунги кунда бир грамм олтиннинг нархи 61 017 тенгени ташкил этади. Бу аввалги кунга нисбатан 1440 тенгега паст. Кеча қимматбаҳо металнинг бир грамми 62 457 тенгега сотилган.
Ҳафтанинг энг юқори нархи 7 июлда қайд этилди. Ўша куни бир грамм олтиннинг нархи 62 791 тенгега етди.
World Gold Council маълумотларига кўра, 2 июлда жаҳон бозорида бир грамм олтин 130,48 АҚШ долларини ташкил этган бўлса, бугун у 130,92 АҚШ долларига тушди. Ҳафтанинг энг юқори кўрсаткичи 6 июлда қайд этилди, ўшанда жаҳон бозорида бир грамм олтиннинг нархи 134,86 АҚШ долларига етди.
Умуман олганда, Қозоғистонда бир грамм олтин бир ҳафта ичида 286 тенгега тушди. Бир ҳафта олдин унинг нархи 61 303 тенге эди.