    Қозоғистонда нечта шаҳар бор

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистондаги 90 та аҳоли пункти шаҳар мақомига эга. Улардан 39 таси вилоят аҳамиятидаги шаҳарлар, 48 таси туман аҳамиятидаги шаҳарлар ва 3 таси республика аҳамиятидаги шаҳарлардир. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси матбуот хизмати хабар берди.

    Ҳудудлар бўйича энг кўп шаҳарлар Ақмола вилоятида - 11 та бирлик. Шунингдек, Ақмола ва Қарағанди вилоятларида 8 та шаҳар мавжуд.

    2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, мамлакатнинг маъмурий-ҳудудий тузилишида 195 та туман, 29 та посёлка, 2157 та қишлоқ округи ва 6096 та қишлоқ рўйхатга олинган.

    Республикадаги энг кўп туманлар Ақмола вилоятида - 17 та, энг кўп посёлкалар Қарағанди вилоятида - 8 та. Энг кўп қишлоқлар Туркистон вилоятида - 794 та бирлик рўйхатга олинган.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда хурмо нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

