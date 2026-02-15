Қозоғистонда хурмо нархи қанча
ASTANA. Kazinform — Рамазон ойида хурмо дастурхондаги асосий таомга айланади. Рўза тутган ҳар бир киши ибодат қилади ва рўза пайтида биринчи бўлиб хурмо ейди. Кazinform мухбири Қозоғистондаги хурмо нархларини таққослади ва бир нечта турлари ҳақида маълумот тўплади.
Хурмонинг мамлакатда энг арзони Алмати шаҳрида. Ҳозир у ерда кичик қутидаги хурмо нархи 620 тенгедан бошланиб, 1300 тенгега етди. Семейда нарх — 700-1000 тенге, Туркистонда эса 650-1100 тенге. Кўкшетауда хурмо нархи — 980 тенге, Талдиқорғанда эса 950 тенге ва ундан юқори.
Мамлакат пойтахтида нархлар 900-1400 тенге орасида бўлса, Ақтўбедаги истеъмолчилар хурмони 1000-1200 тенгега сотиб олишади. Павлодарда эса нарх ундан ҳам юқори. Қутидаги хурмоларнинг нархи — 1600-1730 тенге.
Қарағанди ва Жезқазғанда Эрон хурмоларининг нархи 800 тенгедан бошланади, баъзи жойларда улар 1600 тенгедан сотилади. Атирауда эса 1200 тенге. Агар Эрон хурмоларини улгуржи сотиб олсангиз, нархи 3500 тенге бўлади. Қостанайда Эрон ва Тунисдан импорт қилинган хурмолар 800-1500 тенгедан сотилади. Юқори сифатли навлар эса 2500-3500 тенгега сотилади.
Умуман олганда, мамлакатда импорт қилинган хурмолар қимматроқ. Энг кенг тарқалгани — Medjool нави. Чимкентда унинг нархи — 10300-13000 тенге, Қостанайда эса 12000-15000 тенге. Қизилўрдада эса бу хурмо навини 6800 тенгега сотиб олиш мумкин. Петропавлда нархи — 7260 тенге, Талдиқорған ва Ақтауда — 7000 тенге, Оралда эса тахминан 5000 тенге. Туркистонда бир килограмм "подшоҳлик" хурмоси 4300 тенгедан бошланади ва 7000 тенгега етади.
Шунингдек, Sukkari, Mabroom ва Ajwa хурмо навлари ҳам мавжуд. Уларнинг ҳудудлардаги нархи 7500 тенгедан бошланади ва 9750 тенгега етади. Баъзиларининг нархи 9000 тенге туради.
Хулоса қилиб айтганда, Рамазон ойида хурмо нархи 600-700 тенгедан бошланади, баъзи юқори сифатли навлар эса 15000 тенгегача етади. Нарх хурмо қаерда етиштирилишига, ишлаб чиқариш тури ва ҳажмига, шунингдек, сотиш усулига қараб ўзгаради.
