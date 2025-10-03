OZ
Тренд:
    17:25, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда кунгабоқар ёғи ишлаб чиқариш ҳажми 2 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонда йирик корхоналар томонидан 83,5 минг тонна кунгабоқар ёғи ишлаб чиқарилган.

    кунгабоқар ёғи
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 2 баробарга ошган.

    Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь–август):

    • 2023 йил – 28 минг тонна;
    •  2024 йил – 41,9 минг тонна;
    •  2025 йил – 83,5 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

    Ўзбекистонда хорижий корхоналарнинг энг кўпи савдо соҳасида фаолият юритмоқда.

