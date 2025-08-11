Қозоғистонда қорамоллар сони — 8,8 млн, қўйлар — 21,5 млн, отлар 4,7 млн бошга етди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда 2025 йилнинг биринчи олти ойида барча турдаги чорва моллари сони барқарор ўсди. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, қорамоллар сони 8,8 млн бошга етиб, 8,3% га ошган. Улардан сигирлар - 4,5 млн бош (+16,3%). 2,7 млн бош бузоқ олинди, бу ўтган йилга нисбатан 17,5% га кўпдир.
Майда чорва моллари сони 0,8% га ошиб, 21,5 млн бошга етди. 7,6 млн бош қўзи (+4,8%) олинди.
Отлар сони 4,7% га кўпайиб, 4,7 млн бошга етди, 1 млн бош қулун (+8,1 фоиз) олинди.
Январь-июнь ойларида 529,9 минг тонна гўшт (+1,5%), жумладан, мол гўшти – 182,3 минг тонна, қўй гўшти – 56,4 минг тонна, от гўшти – 69,3 минг тонна етиштирилди.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, гўшт маҳсулотлари нархининг ошиши ички ва ташқи объектив омиллар: коммунал хизматлар, энергия ресурслари, озуқа ва ёқилғи нархининг ошиши, шунингдек, экспорт талабининг юқорилиги билан боғлиқ.
– Ички бозорни ҳимоя қилиш мақсадида чорва молларини экспорт қилишда вақтинчалик чекловлар ва гўшт маҳсулотларини экспорт қилишда қаттиқ назорат ўрнатилди. 10 октябрга қадар урғочи қорамоллар ва майда қорамолларни олиб чиқиш тақиқланди. 15 майдан 15 августгача буқаларни олиб чиқишга тақиқ жорий қилинган ва бу чеклов 16 августдан 30 октябргача узайтирилади, — дейилади хабарда.
Январь-май ойларида мол гўшти экспорти 12,3 минг тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,4 баробарга ошган. Қўй гўшти экспорти – 9,2 минг тонна (+2,6 баробар).
Республикада 534 минг бошгача бўлган 300 та қорамол ва 15 та қўйлар учун ферма мавжуд.
Шу муносабат билан Ҳукумат томонидан 5 фоизли имтиёзли кредит дастури йўлга қўйилди. Жорий йилнинг 30 июлидан бошлаб ёш чорва моллари, озуқа ва боқиш майдончалари учун ёқилғи сотиб олиш бўйича аризалар қабул қилинмоқда. Бунинг учун 50 млрд тенге маблағ ажратилиб, фермер хўжаликлари юкламасини 34% дан 60% га ошириш режалаштирилган.
Келгусида наслли қорамолларни харид қилиш ва насл сифатини яхшилаш мақсадида йиллик 6% ставка билан янги “Игілік” дастури ишга туширилади.
Бу чора-тадбирлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, нархларни барқарорлаштириш, аҳолини сифатли гўшт маҳсулотлари билан таъминлашга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда чорва моллари учун 13,8 млн тонна озуқа ғамланганлиги ҳақида хабар берган эдик.