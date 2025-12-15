OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:36, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда қор бўронлари ва ҳарорат -28 даражагача тушиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform - Циклоннинг ўтиши сабабли мамлакатнинг аксарият ҳудудларида қор ёғиши ва бўронлар бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform Қазгидрометга таяниб.

    метель, снег, погода, ауа райы, қар, боран
    Фото: Kazinform

    Жануб ва жануби-шарқда кечаси ҳарорат -3...-11 дан -5...-20 даражагача пасаяди, кундузги энг паст ҳарорат -1 дан -13 даражагача бўлади. Жануби ва жануби-шарқида кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.

    Ғарбий ҳудудларда ҳарорат кечаси -10…-18 дан -3…-13 даражагача, кундузи -15…0 дан -5…+3 даражагача ўзгариб туради.

    Мамлакатнинг шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларида ҳарорат кечаси -12 дан -28 даражагача, кундузи эса -8 дан -18 даражагача пасайиши кутилмоқда.

