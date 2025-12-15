14:36, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда қор бўронлари ва ҳарорат -28 даражагача тушиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform - Циклоннинг ўтиши сабабли мамлакатнинг аксарият ҳудудларида қор ёғиши ва бўронлар бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform Қазгидрометга таяниб.
Жануб ва жануби-шарқда кечаси ҳарорат -3...-11 дан -5...-20 даражагача пасаяди, кундузги энг паст ҳарорат -1 дан -13 даражагача бўлади. Жануби ва жануби-шарқида кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.
Ғарбий ҳудудларда ҳарорат кечаси -10…-18 дан -3…-13 даражагача, кундузи -15…0 дан -5…+3 даражагача ўзгариб туради.
Мамлакатнинг шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларида ҳарорат кечаси -12 дан -28 даражагача, кундузи эса -8 дан -18 даражагача пасайиши кутилмоқда.