    13:00, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда кичик тадбиркорлар ҳар чоракда солиқ тўлашдан озод қилинади

    ASTANА. Кazinform — ҚР Молия вазири Мади Такиев Ҳукумат йиғилишида 2026 йилдан бошлаб солиқ ҳисоботларини топширмаганларга жарима солинмаслигини эслатди.

    солиқ
    Фото: freepik.com

    — Биз солиқ ҳисоботларини босқичма-босқич камайтирмоқдамиз. Солиқ ҳисоботлари шакллари сони ҳар йили камайиб бормоқда. Масалан, 2009 йилдан бери у 70 тадан 28 тагача ёки 60% га камайди. Энди, 2026 йил 1 январдан бошлаб, мажбуриятлари 1 миллион тенгедан ошмайдиганлар учун мулк, транспорт ва ер солиқлари бўйича жорий тўловларнинг ҳар чоракда ҳисоботлари бекор қилинади. Тадбиркор йил охирида битта декларация топширади ва йил охирида тўлайди, — деди у.

    Унинг сўзларига кўра, солиқ ҳисоботларини топширмаганлик учун жарима солиш амалиёти бекор қилинади.

    — Агар декларация топширилмаса, у нол рақамлар билан топширилган деб ҳисобланади. Шу билан бирга, қўшимча ҳисоботлар ва тўғри маълумотларни аниқлаштириш ҳуқуқи сақланиб қолади, — деди Мади Такиев.

    Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат йиғилишида «Іскер аймақ» дастури қайси йўналишларда амалга оширилиши маълум қилинган эди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
