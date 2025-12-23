OZ
Тренд:
    11:08, 23 Декабрь 2025

    «Іскер аймақ» дастури қайси йўналишларда амалга оширилади

    ASTANА. Кazinform — Бугун Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича «Іскер аймақ» ягона дастури амалга ошириладиган йўналишларни маълум қилди.

    Жуманғарин
    Фото: Ҳукумат

    Унинг сўзларига кўра, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича«Іскер аймақ» ягона дастури учта ўзаро боғлиқ йўналишларда амалга оширилади.

    Биринчиси - молиявий чоралар. У қарзларни молиялаштириш харажатларини камайтиришга ва фоиз ставкасининг бир қисмини субсидиялаш ва кредитлар учун кафолатлар бериш орқали кичик бизнес учун кредит ресурсларидан фойдаланишни кенгайтиришга қаратилган.

    Иккинчиси - молиявий бўлмаган чоралар. Тадбиркорларнинг малакасини оширишга қаратилган онлайн тренинглар, хизмат кўрсатиш ва консалтинг ёрдами кўрсатилади.

    Учинчиси - инфратузилма чоралари. Саноат ва коммунал инфратузилмаларга киришни таъминлаш, бинолар ва ер участкаларини имтиёзли ижарага бериш амалга оширилади.

    — Ҳозирда қишлоқ тадбиркорлигини, жумладан, қайта ишлаш, ҳунармандчилик ва кичик ишлаб чиқаришни ривожлантиришга қаратилган, маҳаллий ресурсларга эътибор қаратган ҳолда “Қишлоқ депозити” ва “Бир қишлоқ — бир маҳсулот” каби дастурлар амалга оширилмоқда. Ушбу дастурлар доирасида амалга оширилган лойиҳалар, жумладан, қишлоқ хўжалиги кооперативлари лойиҳалари ягона «Іскер аймақ» дастури доирасида қўшимча қўллаб-қувватлашга эга бўлиши мумкин ва субсидиялар, инфратузилма ва молиявий бўлмаган давлат ёрдамига мурожаат қилишда устувор вазифа сифатида кўриб чиқилади, — деди у.

