«Іскер аймақ» дастури қайси йўналишларда амалга оширилади
ASTANА. Кazinform — Бугун Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича «Іскер аймақ» ягона дастури амалга ошириладиган йўналишларни маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича«Іскер аймақ» ягона дастури учта ўзаро боғлиқ йўналишларда амалга оширилади.
Биринчиси - молиявий чоралар. У қарзларни молиялаштириш харажатларини камайтиришга ва фоиз ставкасининг бир қисмини субсидиялаш ва кредитлар учун кафолатлар бериш орқали кичик бизнес учун кредит ресурсларидан фойдаланишни кенгайтиришга қаратилган.
Иккинчиси - молиявий бўлмаган чоралар. Тадбиркорларнинг малакасини оширишга қаратилган онлайн тренинглар, хизмат кўрсатиш ва консалтинг ёрдами кўрсатилади.
Учинчиси - инфратузилма чоралари. Саноат ва коммунал инфратузилмаларга киришни таъминлаш, бинолар ва ер участкаларини имтиёзли ижарага бериш амалга оширилади.
— Ҳозирда қишлоқ тадбиркорлигини, жумладан, қайта ишлаш, ҳунармандчилик ва кичик ишлаб чиқаришни ривожлантиришга қаратилган, маҳаллий ресурсларга эътибор қаратган ҳолда “Қишлоқ депозити” ва “Бир қишлоқ — бир маҳсулот” каби дастурлар амалга оширилмоқда. Ушбу дастурлар доирасида амалга оширилган лойиҳалар, жумладан, қишлоқ хўжалиги кооперативлари лойиҳалари ягона «Іскер аймақ» дастури доирасида қўшимча қўллаб-қувватлашга эга бўлиши мумкин ва субсидиялар, инфратузилма ва молиявий бўлмаган давлат ёрдамига мурожаат қилишда устувор вазифа сифатида кўриб чиқилади, — деди у.