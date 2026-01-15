Қозоғистонда қайси ОТМларда суперкомпьютерлар ўрнатилган
ASTANA. Kazinform — ҚР Фан ва олий таълим вазири ўринбосари Талғат Ешенқулов мамлакатдаги қайси университетларда суперкомпьютерлар ўрнатилганини ва улардан ким фойдаланиши мумкинлигини тушунтирди.
“Барча университетлар суперкомпьютерлардан фойдаланиши мумкин. Ҳозирда Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон миллий университети ва Л. Н. Гумилёв номидаги Евросиё миллий университетида йирик суперкомпьютерлар ўрнатилган”, — деди Т. Ешенқулов Сенатда журналистларнинг саволларига жавоб берар экан.
Шу муносабат билан у суперкомпьютер ёрдамида тадқиқот олиб боришни истаган ҳар қандай олим ушбу таълим муассасаларига бориши мумкинлигини қўшимча қилди.
Шунингдек вазири ўринбосари, келажакда суперкомпьютерлар бошқа университетларга ҳам ўрнатилишини айтди.
“Бугунги кунда ўрнатилган кучли компьютерлар замонавий маълумотларни қайта ишлаш учун етарли. Ушбу суперкомпьютерларнинг техник хусусиятлари жуда юқори”, — деди у.