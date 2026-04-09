Қозоғистонда қанча якка тартибдаги тадбиркор бор
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 1 март ҳолатига кўра, Қозоғистонда 1 795,6 минг якка тартибдаги тадбиркор рўйхатдан ўтган, бу ўтган йилнинг мос даврига (1 814,2 минг) нисбатан 1,1% га кам.
Улардан 1 732,8 минг нафари иш билан банд (умумий соннинг 96,5 фоизи).
Тармоқлар бўйича энг кўп якка тартибдаги тадбиркорлар улгуржи ва чакана савдо соҳасида рўйхатдан ўтган — 667 минг бирлик (37,1%), шунингдек, бошқа хизматлар соҳасида — 258,2 минг ва қишлоқ хўжалигида — 249 минг бирлик. Якка тартибдаги тадбиркорларнинг энг кам сони давлат бошқаруви соҳасида рўйхатдан ўтган — атиги 151 бирлик.
Якка тартибдаги тадбиркорларнинг асосий қисми республика аҳамиятидаги шаҳарларда — 35,5% жамланган. Якка тартибдаги тадбиркорларнинг аксарияти Алмати ва Астана шаҳарларида рўйхатдан ўтган: мос равишда 288,7 минг ва 204,3 минг. Етакчи учликни Туркистон вилояти якунлаб берди, бу ерда 196,2 минг якка тартибдаги тадбиркор рўйхатдан ўтган. Якка тартибдаги тадбиркорларнинг энг кам сони Улитау вилоятида - 16,1 минг бирлик.
Рўйхатдан ўтган барча якка тартибдаги тадбиркорларнинг 39,1% и 35 ёшгача бўлган мулкдорлардир. Бундан ташқари, хусусий бизнес билан шуғулланувчи аёллар улуши 50,4% ни ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги ўқитувчиларнинг 81 фоизини аёллар ташкил қилади.