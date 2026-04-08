Қозоғистондаги ўқитувчиларнинг 81 фоизи аёллардир
ASTANA. Kazinform — ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова “БМТ-Аёллар” ташкилотининг Марказий Осиё мувофиқлаштириш идораси раҳбари ва Қозоғистондаги мамлакат ваколатхонаси вакили Жерен Гювен Гюрэс билан расмий учрашув ўтказди.
Учрашувда «БМТ-Аёллар» тузилмасининг Қозоғистондаги дастурлар раҳбари Дина Амришева ҳам иштирок этди. Томонлар таълим соҳасидаги туб ислоҳотлар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларини муҳокама қилдилар.
Учрашувда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг буйруғи билан амалга оширилган "Келажак мактаблари" миллий лойиҳасининг натижалари муҳокама қилинди.
Бугунги кунда мамлакатда 217 та замонавий мактаб фойдаланишга топширилди, улардан 84 таси қишлоқ жойларда. Вазир ушбу қадам қишлоқ ва шаҳар ҳудудлари ўртасидаги таълим сифатидаги тафовутни бартараф этиш ва чекка аҳоли пунктларида халқаро стандартларга мувофиқ таълим муассасаларини қуриш имконини берганини таъкидлаб, ўқувчилар учун таълим имкониятларини тенглаштириш мамлакатдаги давлат сиёсатининг устувор йўналиши эканлигини таъкидлади.
“Бугунги кунда мамлакатимизда ўқитувчиларнинг 81 фоизини аёллар ташкил этади. TALIS-2024 халқаро тадқиқоти натижалари маҳаллий таълим соҳасида ижобий натижаларни кўрсатди. Сўнгги йилларда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириғи билан амалга оширилган туб ислоҳотлар туфайли ўқитувчиларнинг 95 фоизи ўз ишларидан қониқиш билдирдилар ва агар яна касб танлаш имконияти берилса, 80 фоизи яна шу касбни танлайди. Бу кўрсаткичлар Президентнинг ўқитувчилар мавқеини оширишга қаратилган туб ислоҳотларининг самарадорлигини кўрсатади”, - деди Жулдиз Сулайменова.
Болаларнинг ҳуқуқий саводхонлиги ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида вазирлик 10 та муҳим қонунни илгари сурди.
Ўз навбатида, Жерен Гювен Гюрэс Қозоғистоннинг гендер сиёсати ва таълим соҳасидаги ютуқларини юқори баҳолади ва вазирликни бир нечта соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлашга чақирди. Учрашув якунида Жулдиз Сулейменова Давлат раҳбарининг аёлларни қўллаб-қувватлашга қаратилган сиёсатининг муҳимлигини таъкидлаб, ҳурматли меҳмонга Қозоғистон сиёсатидаги аёллар ҳақида китоб совға қилди.