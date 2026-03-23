Қозоғистонда қанча патронаж ҳамширалар ишлайди
ASTANА. Кazinform — Сўнгги йилларда Қозоғистонда болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш тизими сезиларли даражада мустаҳкамланди ва оилага ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга кўпроқ эътибор қаратилди, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Поликлиникаларда педиатрлар, умумий амалиёт шифокорлари, патронаж ҳамширалар, психологлар ва ижтимоий ходимлардан иборат кўп тармоқли гуруҳлар тузилди. Ушбу ёндашув болага ҳаётнинг дастлабки кунларидан бошлаб нафақат тиббий, балки ижтимоий-психологик ёрдамни ҳам ўз вақтида кўрсатиш имконини беради.
— Бугунги кунда мамлакат бўйлаб 4 мингга яқин патронаж ҳамширалар замонавий патронаж модели бўйича ишлайди. Бу боланинг соғлиғи ва ривожланиши учун хавфларни эрта аниқлашга ва профилактика ишлари сифатини яхшилашга ёрдам беради, — дейилади вазирлик хабарида.
Бундан ташқари, оила болалар саломатлигини сақлашда муҳим рол ўйнайди.
• Чақалоқнинг эҳтиёжларига яхши эътибор қаратадиган ғамхўр муҳит яратиш;
• Эмизишни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш;
• мунтазам профилактик текширувлар;
• миллий эмлаш жадвалига қатъий риоя қилиш каби оддий, аммо самарали қоидаларга риоя қилиш касалликлар хавфини сезиларли даражада камайтиради ва боланинг уйғун ривожланишини таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади.