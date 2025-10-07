2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади – ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги
ASTANA. Kazinform — Жорий йил ноябрь ойидан соғлиқни сақлаш ресурсларини бошқаришнинг янги тизими ишга туширилади. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова маълум қилди.
“Тиббиёт ташкилотларининг бизнес жараёнларини оптималлаштириш ҳисобига Соғлиқни сақлаш вазирлиги ахборот тизимларини тиббий ахборот тизимлари билан интеграциялашган ҳолда тиббиёт ходимларининг иш юкини 40 фоизгача қисқартириш бўйича ишлар амалга оширилди. Тиббий ёрдам учун ягона тўлов тизими ишга туширилди, бу нуқсонларни автоматик аниқлашнинг аниқлигини 4 баробар ошириш имконини берди. Республика бўйлаб беморларни рақамли идентификация қилиш кенгайтирилди, бунинг натижасида 8 ой ичида тиббий хизматлардан ортиқча истеъмол қилиш 6,8 фоизга ёки 6,7 миллиард тенгега камайди”, – дейди Ақмарал Алназарова.
Унинг сўзларига кўра, келаси ойда ходимлар, жиҳозлар ва тиббий асбоб-ускуналарнинг тақсимланишини онлайн тарзда кузатиб борувчи янги Соғлиқни сақлаш ресурсларини бошқариш тизими ишга туширилади.
“Декабрь ойида барча тиббий маълумотларни битта стандарт омборда тўплайдиган ягона тиббий маълумотлар омборини ишга тушириш режалаштирилган. Натижада 2026 йилда фуқаролар электрон саломатлик паспортлари билан тўлиқ таъминланади”, — деди вазир.