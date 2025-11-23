Қозоғистонда ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулотлар рўйхатига киритилиши мумкин бўлган янги товарлар аниқланди
ASTANА. Кazinform — Шанба куни ҚР Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин раислигида инфляцияни барқарорлаштириш масалалари бўйича навбатдаги йиғилиш бўлиб ўтди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Йиғилишда ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатини кенгайтириш имкониятларини кўриб чиқиш мақсадида озиқ-овқат саватчаси таҳлилининг дастлабки натижалари тақдим этилди.
Ноябрь ойининг учинчи ҳафтасида ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўзгаришсиз қолди.
Савдо ва интеграция вазирининг биринчи ўринбосари Айжан Бижанованинг сўзларига кўра, октябрь ойида озиқ-овқат инфляциясига энг катта ҳисса қўшган маҳсулотлар помидор (15,8%), қийма (3%), суяксиз мол гўшти (2,2%), суяксиз от гўшти (1,5%), бодринг (7,4%), балиқ (2,6%), банан (2,8%) ва бошқа маҳсулотлар бўлди. Шу билан бирга, йиллик кўрсаткичда помидор 36,6% га, бодринг эса 43,4% га пасайди (ўтган йилнинг дастлабки 10 ойига нисбатан).
— Барча ҳудудларда озиқ-овқат инфляциясини таҳлил қилиш натижасида нархларнинг ўсишига энг катта таъсир кўрсатган, аммо ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатига киритилмаган 30 та товар аниқланди. Буларга турли хил гўшт, балиқ, нок, олма, лимон, чой, пишлоқ, музлатилган скумбрия, банан, помидор, бодринг ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари киради. Ушбу маҳсулотлар орасида импорт улуши юқори бўлган товарлар ҳам, ойлик инфляцияга асосан таъсир кўрсатадиган ва йиллик инфляцияга сезиларли таъсир кўрсатмайдиган маҳсулотлар ҳам мавжуд. Ушбу рўйхатдан ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатига киритилиши мумкин бўлган 23 та маҳсулот танлаб олинди. Кейинги вазифа - бу таклифларни бизнес вакиллари билан муҳокама қилиш, — деди Айжан Бижанова.
Рўйхатни кенгайтириш тадбиркорлардан бир қатор мажбуриятларни бажаришни талаб қилади. Масалан, битимларнинг шаффофлигини таъминлаш, шартномалар тузиш, счёт-фактуралар ва фискал чекларни ўз вақтида бериш, шунингдек, қонун билан белгиланган 15% дан ошмайдиган савдо устамасини сақлаб қолиш.
Ушбу чоралар энг машҳур озиқ-овқат маҳсулотларининг муомаласида шаффофликни оширишга ва воситачилик схемаларининг якуний нархга таъсирини камайтиришга қаратилган.
Учрашувдан сўнг, Серик Жуманғарин Савдо ва интеграция вазирлигига ҳар бир таклиф қилинган позицияни бизнес ҳамжамияти, соҳа уюшмалари ва «Атамекен» МТП билан муҳокама қилишни, шунингдек, импорт таркибини қўшимча таҳлил қилишни буюрди. Якуний қарор фақат тегишли маслаҳатлашувлар тўлиқ якунлангандан кейингина қабул қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Серик Жуманғарин инфляцияни барқарорлаштириш бўйича кенгаш ўтказди.