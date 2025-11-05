Қозоғистонда иккинчи марказ энди юрак трансплантациясини мустақил равишда амалга ошириши мумкин
ALMATY. Кazinform — Алмати кардиология маркази расман юрак трансплантациясини амалга оширишга ваколатли тиббий ташкилотлар рўйхатига киритилди. Бу ҳақда шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси хабар берди.
Ушбу қарор Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Республика трансплантация ва юқори технологияли тиббий хизматларни мувофиқлаштириш маркази ва «University Medical Center» (UMC) корпоратив жамғармаси томонидан биргаликда қабул қилинди.
Шундай қилиб, Алмати кардиология маркази Қозоғистонда UMC дан кейин юрак трансплантациясини мустақил равишда амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган иккинчи тиббий ташкилотга айланди.
Муассаса жуда мураккаб операцияларни бажариш учун барча зарур шароитларни яратди: у ерда юқори малакали юрак жарроҳлари, анестезиологлар ва реаниматологлар ишлайди. Бундан ташқари, замонавий диагностика ва даволаш усуллари жорий этилди ва халқаро стандартларга мувофиқ юқори технологияли ускуналар ўрнатилди.
— Шаҳар кардиология марказининг трансплантация марказлари рўйхатига киритилиши маҳаллий юрак жарроҳлигини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу Алмати аҳолиси учун юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини оширади ва унинг сифатини янги босқичга кўтаради, — дейилади бошқарма хабарида.
Эслатиб ўтамиз, юрак ва ўпка трансплантацияси: Қозоғистон бундай операциялар амалга ошириладиган 6 давлат қаторига киради.