Юрак ва ўпка трансплантацияси: Қозоғистон бундай операциялар амалга ошириладиган 6 давлат қаторига киради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ўзига хос жарроҳлик аралашувлар амалга оширилмоқда, бу эса мамлакатни дунёнинг етакчи тиббиёт марказлари билан бир қаторга қўйди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Бугунги кунда қозоғистонлик шифокорлар юрак ва ўпка кўчириб ўтказиш, шунингдек, уч карра кўндаланг буйрак кўчириб ўтказиш операцияларини амалга оширяптилар. Қозоғистон дунёда бундай операцияларни амалга оширувчи олти давлат қаторига киради.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил апрел ойида Қозоғистонда биринчи марта уч карра буйрак кўчириб ўтказиш операцияси ўтказилган. Булар учта донор операцияси ва беморлар ўртасида учта буйрак трансплантацияси. Ноёб операция 12 соат давом этди.
Бошқа соҳаларда ҳам замонавий технологиялардан фаол фойдаланилмоқда. «Гамма-нож» тизими мия касалликларини даволаш учун ишлатилади ва илғор протон терапияси онкологияда қўлланилади.
Шундай қилиб, қозоғистонлик шифокорларнинг ютуқлари ва мамалакатда (или «соҳада») илғор технологияларнинг жорий этилиши мамлакатга жаҳон тиббиётидаги ўз ўрнини мустаҳкамлаш, аҳолини даволашнинг инновацион усуллари билан таъминлаш имконини бермоқда.