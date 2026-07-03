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    Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда.

    Тенге немного укрепился к доллару
    Коллаж: Kazinform/ Canva https://www.inform.kz/ru/dollar-prodolzhaet-ukreplyatsya-po-otnosheniyu-k-tenge-15a7d7

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 472,92 тенге, сотиш — 479,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541,80 тенге, сотиш — 551,79 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,01 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,28 тенге, сотиш — 74,18 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 474,65 тенге, сотиш — 477,27 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541,30 тенге, сотиш — 547,23 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,00 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,16 тенге, сотиш — 73,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф