Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай
ALMATY. Kazinform — Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 472,92 тенге, сотиш — 479,90 тенге;
— евро: сотиб олиш — 541,80 тенге, сотиш — 551,79 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,01 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,28 тенге, сотиш — 74,18 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 474,65 тенге, сотиш — 477,27 тенге;
— евро: сотиб олиш — 541,30 тенге, сотиш — 547,23 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,00 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,16 тенге, сотиш — 73,56 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 2 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.