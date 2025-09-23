Қозоғистонда элеваторларни модернизация қилиш дастури 2026 йил март ойида бошланади
ASTANА. Кazinform – Элеваторларни модернизация қилиш дастури 2026 йилнинг март ойидан бошланади. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров маълум қилди.
Бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазири Олжас Бектенов вазирдан: "Ўтган ҳафта Президент элеваторларни қуриш ва модернизация қилишга қаратилган махсус дастур қабул қилиш бўйича топшириқ берди. Қандай ишлар билан шуғулланяпсиз?" — деб сўради.
Саволга жавоб берар экан, Айдарбек Сапаров бу борада Қишлоқ хўжалиги кредит корпорацияси билан ҳамкорликда иш бошланганини айтди.
– Бугун ҳудудлардан таклифлар йиғаяпмиз. Ушбу молиялаштириш дастури март ойида бошланади. Биз қаерда қандай элеваторлар кераклиги ҳақида маълумот тўплаймиз. Кейин биз харажатларни ва қанча пул кераклигини гуруҳладик. Серик Мақашули (Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири) билан учрашув ўтказдик. Менимча, мартгача улгурамиз, - деди вазир.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев яқинда Ақмола вилоятининг Зеренди туманида йиғим-терим кампаниясига бағишланган вилоят фермерлари билан учрашув ўтказди. Ўшанда Президент замонавий элеваторларни қуриш ва уларни сақлаш учун катта миқдорда сармоя киритиш зарурлигини айтган эди.
– Шу боис элеваторларни модернизация қилиш учун махсус имтиёзли молиялаштириш дастурини йўлга қўйиш зарур, – деган эди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ноябрь ойидан 2026 йилги баҳорги экиш ишларини молиялаштириш бошланади.