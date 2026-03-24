Қозоғистонда эгизаклар сони кўпайди, муддатидан олдин туғилган чақалоқлар улуши камайди — ССВ
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда 2025 йилда 3367 та эгизак ва 25 та уч эгизак туғилган. 2026 йилнинг дастлабки икки ойида эса 224 та эгизак ва 5 та уч эгизак туғилган. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги Каzinformнинг расмий сўровига жавобан маълум қилди.
Бугунги кунда она ва бола саломатлиги кўрсаткичларида ҳам ижобий динамика кузатилмоқда. Масалан, Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, мамлакатда муддатидан олдин туғилган чақалоқлар сони камаймоқда.
— Эрта туғилган чақалоқлар улуши 2023 йилдаги 7,3% дан 2024 йилда 6,2% гача камайди. Бу кўрсаткичлар она ва бола саломатлигини сақлаш тизимида кўрилаётган комплекс чора-тадбирларнинг самарадорлигини кўрсатади, — дейилади вазирлик хабарида.
Вазирлик маълумотларига кўра, аёллар саломатлигини мустаҳкамлаш учун "Оналар саломатлиги" дастури амалга оширилмоқда. Лойиҳа профилактика ва ҳомиладорликдан олдинги текширувлар, соғлиқни сақлаш чоралари ва хавф омилларини эрта аниқлашга қаратилган 15 та муҳим тадқиқотни ўз ичига олади.
— Бугунги кунда ҳомиладор ва туғруқдан кейинги аёлларнинг психоэмоционал ҳолатини баҳолайдиган ва психологик ёрдам кўрсатадиган мутахассислар барча ҳудудлардаги тиббий-санитария бирламчи тиббий ёрдам ташкилотлари ва перинатал марказларда ишлайди. Ҳомиладорликгача ва ҳомиладорлик даврида амбулатория ёрдамини ташкил қилиш учун тиббий-санитария бирламчи тиббий ёрдам даражасида 347 та ва ҳудудий перинатал марказлар даражасида 23 та аёллар консультацияси тақдим этилади, — дейилади вазирликнинг расмий жавобида.
Вазирлик шунингдек, мамлакатнинг ҳар бир ҳудудида перинатал марказларни модернизация қилиш бўйича махсус режаларни тасдиқлади.
— Модернизациянинг асосий мақсади кадрлар малакасини ошириш, моддий-техник базани мустаҳкамлаш ва малака марказларини яратиш орқали ҳудудларга илғор технологияларни жорий этишдир. Ушбу чора-тадбирлар ҳар бир аёл учун ҳомиладорлик ва туғруқ асоратлари хавфига мувофиқ сифатли тиббий ёрдамдан тенг фойдаланишни таъминлайди. Модернизация доирасида перинатал марказларда аёллар консультациялари ўзгартирилди, "Соғлом она" пансионатлари очилди. Ўқув марказлари ҳам яратилди ва телемедицина хизматлари ривожланмоқда. Қишлоқ жойлардаги ҳомиладор аёллар учун маслаҳат бериш сифатини ошириш бўйича "виртуал ташриф" формати жорий этилди, — дейилади вазирлик хабарида.
Бундан ташқари, репродуктив саломатликни қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар кўрилди. Вазирлик маълумотларига кўра, 2021–2024 йилларда «Аңсаған сәби» дастури доирасида 28 мингдан ортиқ беморга ЭКО амалга оширилди. Натижада 12 мингдан ортиқ аёл ҳомиладорлик учун рўйхатдан ўтказилди ва 11 мингга яқин чақалоқ туғилди.
