Қозоғистонда дон ва ун экспорти 8,9 миллион тоннага етди
ASTANA. Kazinform — Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1 миллион тоннага кўп. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Қозоғистон темир йўли" МК” АЖ маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойидан 2026 йил март ойигача бўлган даврда дон ва ун эквивалентида 8,9 миллион тоннани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига (7,9 миллион тонна) нисбатан 1 миллион тоннага кўп.
Экспортнинг асосий йўналишларида ижобий динамика кузатилмоқда.
Хусусан, Ўзбекистонга етказиб бериш 14 фоизга, яъни 6,6 миллион тоннадан 7,5 миллион тоннагача ошди.
Қирғизистонга экспорт 1,8 бараварга, яъни 194 минг тоннадан 354 минг тоннагача ошди.
Афғонистонга етказиб бериш ҳажми 24 фоизга, яъни 1,1 миллион тоннадан 1,3 миллион тоннагача ошди.
Туркманистонга экспорт 1,5 бараварга, яъни 94 минг тоннадан 145 минг тоннагача ошди.
Экспорт кўрсаткичларининг ўсиши ташқи бозорларда Қозоғистон дон маҳсулотларига барқарор талаб ва экспорт логистикасини ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг самарадорлигидан далолат беради.