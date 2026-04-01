    16:30, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар яна 3 тенгега арзонлашди

    ALMATY. Кazinform — Қозоғистон фонд биржасидаги (КАSE) савдолар якунларига кўра доллар курси қадрсизланди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 3,06 тенгега пасайиб, 475,09 тенгени ташкил этди. Миллий банкнинг расмий курси 478,77 тенгени ташкил этади.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 473,00 тенге, сотиш — 480,00 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 543,00 тенге, сотиш — 553,00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 70,85 тенге, сотиш — 75,38 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 474,22 тенге, сотиш — 476,46 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 548,46 тенге, сотиш — 554,16 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,95 тенге;
    • юань: сотиб олиш — 68,71 тенге, сотиш — 71,54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

