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    09:51, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, рубл ва евронинг бугунги курси

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллары и евро
    Фото: Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 517,93 тенге, сотиш — 520,03 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 595,34 тенге, сотиш — 599,69 тенге;

    - рубль 6,48 - 6,59 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 516,64 тенгедан сотиб олинади, 522,64 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 594,94 тенге, сотиш —604,94 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,68 тенге.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 519,06 тенгедан сотиб олинади, 522,06 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 594,39 тенге, сотиш — 599,83 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 518,81 тенге, 1 евро — 596,27 тенге, 1 — рубль 6,63 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 18 июнь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,13 тенгега ошиб, 518,81 тенгени ташкил қилган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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