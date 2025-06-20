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    09:45, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, рубл ва евронинг бугунги курси

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар, тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 518,75 тенге, сотиш — 520,79 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 596,32 тенге, сотиш — 600,54 тенге;

    - рубль 6,50 - 6,60 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 517,57 тенгедан сотиб олинади, 523,58 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 592,54 тенге, сотиш —602,54 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 518,63 тенгедан сотиб олинади, 521,67 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 594,41 тенге, сотиш — 599,36 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,54 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 519,55 тенге, 1 евро — 596,03 тенге, 1 — рубль 6,63 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 июнь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,63 тенгега ошиб, 519,55 тенгени ташкил қилган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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